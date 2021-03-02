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CNN Travel назвал харчо одним из лучших супов в мире


02.03.2021   13:40
"Новости-Грузия"


CNN Travel составил список из 20 лучших супов мира, в который попало традиционное грузинское блюдо харчо.

В статье рассказывается о незаменимом ингредиенте супа харчо – соусе ткемали, а также о других продуктах, без которых традиционное блюдо не получится.

«Кислый сливовый соус, который называется ткемали, придает грузинскому традиционному супу яркий и пикантный вкус. Он готовится из неспелой сливы, кислинка которой в супе уравновешивает богатый вкус жирной говядины и измельченного грецкого ореха. Аромат создается смесью специй — хмели сунели, кинзы, кориандра, чабера, черного перца и других ингредиентов.

В список лучших супов CNN также включил традиционные блюда разных стран, в том числе украинский борщ, вьетнамский фо, тайский том-ям-гуни, испанский гаспачо и другие.

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