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Гамкрелидзе: Грузия получит новую американскую вакцину
02.03.2021 13:59
По словам генерального директора Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, Грузия получит новую американскую вакцину NOVAVAX.
По словам Гамкрелидзе, Грузия начала прямые переговоры с производителем NOVAVAX. По его словам, деньги уже перечислены, а вакцина прибудет в страну при помощи Детского фонда ООН.
«Сегодня мне подтвердили, что деньги уже переведены в ЮНИСЕФ. Что скажет платформа COVAX, я не знаю. Я знаю, что мы получили предложение от платформы COVAX, очень многообещающее, через 2 месяца новая американская вакцина будет размещена на COVAX, и нас спросили, хотим ли мы эту вакцину. Грузия получит эту вакцину, но мы также ведем прямые переговоры с производителем NOVAVAX о получении дополнительных доз», - сказал Амиран Гамкрелидзе.
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