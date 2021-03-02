

В вузах Грузии обучается 901 гражданин Азербайджана

02.03.2021 16:07





В вузах Грузии обучается 901 гражданин Азербайджана. Об этом говорится в отчете Национальной службы статистики Грузии за 2020-2021 годы.



Согласно документу, 402 из них являются студентами государственных вузов, а 499 учатся в частных университетах. По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество граждан Азербайджана, обучающихся в грузинских вузах, уменьшилось на 443 человека.



Граждане Грузии не получают высшего образования в Азербайджане в текущем учебном году.



В высших учебных заведениях Грузии обучаются 14 617 иностранцев, что на 9,7% больше, чем в прошлом году.





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