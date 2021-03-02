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В вузах Грузии обучается 901 гражданин Азербайджана
02.03.2021 16:07
В вузах Грузии обучается 901 гражданин Азербайджана. Об этом говорится в отчете Национальной службы статистики Грузии за 2020-2021 годы.
Согласно документу, 402 из них являются студентами государственных вузов, а 499 учатся в частных университетах. По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество граждан Азербайджана, обучающихся в грузинских вузах, уменьшилось на 443 человека.
Граждане Грузии не получают высшего образования в Азербайджане в текущем учебном году.
В высших учебных заведениях Грузии обучаются 14 617 иностранцев, что на 9,7% больше, чем в прошлом году.
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