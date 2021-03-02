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Члены «Движения за свободу» установили две новые палатки перед зданием парламента
02.03.2021 17:51
Члены «Движения за свободу» установили две новые палатки перед зданием парламента
Их основные требования — досрочные выборы и освобождение политзаключенных.
По словам одного из основателей «Движения за свободу» Звиада Куправа, решение поставить палатки было принято после того, как премьер-министр заявил, что вопрос досрочных выборов не рассматривается. По словам Куправа, если их требования не будут выполнены, количество палаток перед зданием парламента увеличится.
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