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Члены «Движения за свободу» установили две новые палатки перед зданием парламента


02.03.2021   17:51


Члены «Движения за свободу» установили две новые палатки перед зданием парламента

Их основные требования — досрочные выборы и освобождение политзаключенных.

По словам одного из основателей «Движения за свободу» Звиада Куправа, решение поставить палатки было принято после того, как премьер-министр заявил, что вопрос досрочных выборов не рассматривается. По словам Куправа, если их требования не будут выполнены, количество палаток перед зданием парламента увеличится.

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