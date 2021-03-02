Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Жители Батуми снова вышли на защиту бульвара от застройки


02.03.2021   20:06


Акция протеста прошла у министерства образования и культуры Аджарии в Батуми. Люди выступают против строительства гостиничного комплекса вблизи бульвара.

Агентство охраны культурного наследия Аджарии выдало разрешение на строительство объекта "Амбассадор-Батуми", строительство уже началось.

"Мы просим министра остановить строительство и аннулировать разрешение, выданное агентством. В противном случае мы обратимся в суд. Мы не допустим, чтобы бульвар как памятник культурного наследия уродовался", - высказалась член инициативной группы "Защитим Батумский бульвар" Натия Апхазава, сообщает Первый канал.

Акция протеста против застройки территории Батумского бульвара проходит не в первый раз.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна