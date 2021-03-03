

В Грузии выявлено 360 новых случаев инфицирования коронавирусом

03.03.2021 13:56





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 25 349 тестов, отсюда 14 742 на антигены и 10 607 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 360 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 271 739.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 2 марта, дневной показатель положительности составляет 1.42 %, за последние 14 дней - 1.7 %, а за 7 дней - 1.3%.



За последние сутки выздоровели 119 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 265 805.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 541 человек.



Из выявленных за сутки 360 новых случаев коронавируса 194 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 14, в Имеретии – 50, в Квемо Картли – 9, в Шида Картли – 35, в Гурии – 11, в Самегрело и Земо Сванетии – 25, в Кахетии – 8, в Мцхета-Мтианети – 8, в Самцхе-Джавахети – 2, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 4.



На данном этапе в Грузии 2 367 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 477 человек, в том числе в Тбилиси – 709, в Аджарии - 180, в Имерети – 265. Тяжелых пациентов – 247, в том числе в Тбилиси – 96, в Аджарии – 30, в Имеретии – 70. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 95 лиц, в том числе в Тбилиси – 63, в Аджарии – 4, в Имеретии – 11.



В клинических гостиницах находится 151 человек, в том числе в Тбилиси – 105, в Аджарии – 34, в Имеретии – 9. На дому лечатся 739 человек.



В карантинном пространстве 258 человек, в том числе в Тбилиси – 107, в Аджарии – 24.



На данном этапе на самоизоляции находятся 6 253 человека, из них в Тбилиси – 2 871, в Аджарии – 407, в Имеретии – 688.



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