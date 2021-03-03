

В Тбилиси проходит акция протеста под лозунгом «Где же вакцина?»

03.03.2021 17:23





Гражданские активисты и эксперты сферы здравоохранения проводят акцию перед зданием правительства Грузии с требованием ввезти в страну вакцину от коронавируса.



Участники протеста принесли на акцию плакаты с вопросом: «Где же вакцина?», а также со статистическими данными по вакцинации: «Вакцина в 108 странах, в Грузии — 0», «У Украины – 12 миллионов доз, в Молдавии – 200 тысяч доз, в Грузии – 0» и так далее.



Собравшиеся выражают возмущение тем, что для оформления контракта правительство ждет телефонного звонка от производителей вакцины, как это заявила на днях чиновница Минздрава. Активисты заявляют, что правительству следует не оправдываться дефицитом, а отправиться к производителям и добиться выделения вакцины.



«Вакцины нет потому, что они не работают. Наше правительство не сделало ничего из того, что сделали другие страны. Они не телефонных звонков должны ждать, а сами должны сидеть в Брюсселе, Дели, Мумбаи, США. Должен работать весь дипкорпус, министр иностранных дел, министр здравоохранения, все. Пусть подключат и нас, мы тоже можем что-то сделать, но получаем полное игнорирование», — заявил журналистам участник акции, эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе.



Он отметил, что сегодня, когда в Грузии отмечается день матери, он не может навестить свою 84-летнюю мать, поскольку боится заразить ее. Вакцинация – единственная возможность остановить пандемию, напоминает Сургуладзе.



Протестующие уверены, что если бы правительство захотело, то уже достало бы вакцину. Сотрудничество Грузии только с платформой COVAX, которая рапределяет вакцины, они называют «стратегической ошибкой».



Участники акции заявляют, что не допустят ввоза в Грузию китайской вакцины, так как считают препарат некачественным. Они намерены продолжать мирные акции до тех пор, пока Грузия не получит вакцину.



«Мы не позволим завезти китайскую вакцину, наш народ не подопытные кролики. Мы заставим вас завезти лучшую вакцину. Не позволим проводить эксперименты над нашими гражданами», — заявил директор Национальной лаборатории генетики Георгий Чаладзе.



«Мы требуем, чтобы в Грузию привезли вакцину высокого класса и как можно быстрее, и чтобы прекратили разворовывать наши деньги. Вакцина уже есть в Камбодже, Нигерии, Зимбабве, а в Грузии ее нет. Мы взяли в долг 8 миллиардов, куда делись эти деньги, нам нужны ответы на эти вопросы – почему в нашей стране нет вакцины», — сказал Чаладзе.



В Грузии на днях возник скандал вокруг поставок вакцины. В конце февраля страна не получила обещанную первую партию вакцины Pfizer, чтобы начать вакцинацию медперсонала. Недавно СМИ появилось сообщение от платформы COVAX, из которого следовало, что Грузия не заполнила формы, необходимые для получения вакцины – правительство не провело авторизацию препарата и не оформило соглашение о возмещении ущерба с компанией-производителем.



В Минздраве заявили, что это не соответствует действительности, а глава ведомства Екатерина Тикарадзе даже не исключила, что Грузия может подать в суд на платформу COVAX за распространение информации о том, что страна якобы не готова принять первую партию вакцины Pfizer по техническим причинам.



Что касается китайской вакцины, то у Грузии была возможность получить препараты «Синовак» и «Синофарм». Вопрос обсуждался в январе, и министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе исключила вероятность ввоза китайской вакцины из-за отсутствия достаточной информации о препарате.



Между тем накануне заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе назвал ошибкой решение правительства и эпидемиологов отказаться от китайской вакцины.



«Я прямо сейчас могу сказать, что мы не настояли до конца на том, чтобы начать вакцинацию китайской вакциной», — заявил Имнадзе в эфире телекомпании «Формула», перечисляя ошибки, допущенные во время управления эпидемией.



На вопрос журналиста, почему специалисты не настояли на этом, если были уверены в эффективности китайской вакцины, Имнадзе ответил, что скорее всего, китйскую вакцину в Грузию ввозить все-таки придется.



Следует отметить, что вакцина китайского производства используется для вакцинации в Азербайджане, Турции и Арабских Эмиратах.



1 марта находившийся в Тбилиси с официальным визитом президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал, что Грузия вскоре получит доступ к вакцине.



«Евросоюз поддерживает Грузию во время пандемии. Евросоюз и наша команда поддерживают пакет Грузии в размере 1,5 млрд евро для решения социально-экономических проблем. Мы являемся самими большими участниками этого процесса, чтобы у вас был доступ к вакцинам. Я лично заверяю вас, что в ближайшем будущем у Грузии будет доступ к вакцинам», — заявил президент Евросовета.



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