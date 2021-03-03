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Церцвадзе: Грузия получит миллион доз вакцины Novavax


03.03.2021   21:57


По словам генерального директора Центра инфекционных патологий и СПИДа Тенгиза Церцвадзе, до конца июня Грузия получит миллион доз вакцины Novavax.

По словам инфекциониста, с компанией уже достигнута предварительная договоренность.

«Достигнута предварительная договоренность с Novavax о поставке одного миллиона доз. Это планируется, примерно, на конец июня.

По предварительным данным, этому ничего не препятствует. Это, практически, решит вопрос иммунизации первого года. Грузия одной из первых связалась с Novavax, за что нас упрекают наши оппоненты, что мы долгое время тянули с коммуникацией.

Официальной информации пока нет, но, по имеющейся информации, вакциной Novavax также нужно будет делать прививку дважды», - заявил «Рустави 2» Тенгиз Церцвадзе.

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