|
|
|
В Грузии выявлено 133 новых случая коронавируса, 276 пациентов выздоровели
04.03.2021 11:09
В Грузии выявлено 133 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 276 человек. 12 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 10 678 тестов, в том числе 5 456 — с экспресс-тестом на антигены и 5 222 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,25 процента, за последние 14 дней — 1,65 процента, за последние семь дней — 1,25 процента.
Всего в Грузии выявлено 271 872 случая заражения коронавирусом, из которых 266 081 пациентов выздоровели и 3 553 человека скончались.
316 человек находятся в режиме карантина, 1426 человек — под наблюдением в стационаре, 150 человек — в ковид-гостинице.
3 марта в Грузии было выявлено 360 новых случаев коронавируса, выздоровели 119 пациентов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна