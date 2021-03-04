

В Грузии выявлено 133 новых случая коронавируса, 276 пациентов выздоровели

04.03.2021 11:09





В Грузии выявлено 133 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 276 человек. 12 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 10 678 тестов, в том числе 5 456 — с экспресс-тестом на антигены и 5 222 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,25 процента, за последние 14 дней — 1,65 процента, за последние семь дней — 1,25 процента.



Всего в Грузии выявлено 271 872 случая заражения коронавирусом, из которых 266 081 пациентов выздоровели и 3 553 человека скончались.



316 человек находятся в режиме карантина, 1426 человек — под наблюдением в стационаре, 150 человек — в ковид-гостинице.



3 марта в Грузии было выявлено 360 новых случаев коронавируса, выздоровели 119 пациентов.













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