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В Грузии выявлено 133 новых случая коронавируса, 276 пациентов выздоровели


04.03.2021   11:09


В Грузии выявлено 133 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровели 276 человек. 12 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.

За последние 24 часа в стране было проведено 10 678 тестов, в том числе 5 456 — с экспресс-тестом на антигены и 5 222 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,25 процента, за последние 14 дней — 1,65 процента, за последние семь дней — 1,25 процента.

Всего в Грузии выявлено 271 872 случая заражения коронавирусом, из которых 266 081 пациентов выздоровели и 3 553 человека скончались.

316 человек находятся в режиме карантина, 1426 человек — под наблюдением в стационаре, 150 человек — в ковид-гостинице.

3 марта в Грузии было выявлено 360 новых случаев коронавируса, выздоровели 119 пациентов.





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