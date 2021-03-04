

Грузия ждет вакцину из Индии

04.03.2021 11:24





На мировом рынке вакцин ощущается дефицит. К сожалению, производство не могло быть расширено для удовлетворения спроса, — об этом заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.



По его словам, к этому времени Грузия ждет вакцину от коронавируса от двух компаний.



«На мировом рынке ощущается дефицит вакцин. Практически только Израиль имеет высокий охват, Великобритания — около 30 процентов, США — 22 процента, ЕС — в среднем 7 процентов. К сожалению, производство не могло быть расширено для удовлетворения этого спроса. Это создало острый дефицит, в том числе на платформе «Ковакс». «Ковакс» начала поставлять вакцины странам, которые в первую очередь получают помощь от доноров. Они получают по очень льготным ценам, в отличие от группы стран, к которым мы принадлежим, которые сами финансируются и платят за эти вакцины. Мы все с нетерпением ждем, когда «Ковакс» сможет доставить вакцины. В то же время ведутся прямые переговоры с различными производителями, чтобы страна смогла получить достаточные дозы в кратчайшие сроки», — заявил Имнадзе.



По его словам, сейчас для Грузии самый большой шанс получить вакцину от коронавируса из Индии. В то же время, как отметил Имнадзе, ведутся переговоры с Китаем и Западом.



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