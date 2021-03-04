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В селе Горийского района 13-летняя школьница родила ребенка
04.03.2021 14:53
В одной из деревень района Гори 13-летняя школьница родила ребенка. Как сообщают в МВД, по делу задержан один человек.
Следствие идет по статье 140 УК Грузии — проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.
Согласно источнику Netgazeti, в деревне уже давно знают о случившимся. Задержан знакомый семьи, а насилие имело место тогда, когда девочке было 12 лет. Согласно источнику, она родила ребенка летом прошлого года.
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