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В селе Горийского района 13-летняя школьница родила ребенка


04.03.2021   14:53


В одной из деревень района Гори 13-летняя школьница родила ребенка. Как сообщают в МВД, по делу задержан один человек.

Следствие идет по статье 140 УК Грузии — проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

Согласно источнику Netgazeti, в деревне уже давно знают о случившимся. Задержан знакомый семьи, а насилие имело место тогда, когда девочке было 12 лет. Согласно источнику, она родила ребенка летом прошлого года.

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