

В селе Горийского района 13-летняя школьница родила ребенка

04.03.2021 14:53





В одной из деревень района Гори 13-летняя школьница родила ребенка. Как сообщают в МВД, по делу задержан один человек.



Следствие идет по статье 140 УК Грузии — проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.



Согласно источнику Netgazeti, в деревне уже давно знают о случившимся. Задержан знакомый семьи, а насилие имело место тогда, когда девочке было 12 лет. Согласно источнику, она родила ребенка летом прошлого года.



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