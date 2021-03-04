

В Тбилиси у восьми учителей одной школы диагностировали коронавирус

04.03.2021 16:10





Коронавирус подтвержден у 8 учителей тбилисской публичной школы № 161. Учебное заведение частично перешло на дистанционное обучение, сообщила на брифинге заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе.



Она отметила также, что у учителей школы вирус был выявлен в результате превентивного обязательного тестирования.



«Эти учителей был выявлен вирус в ходе превентивного обязательного тестирования. Ответ был получен своевременно, администрация школы обратилась в местный центр здравоохранения, получила рекомендации, и на основании этих рекомендаций часть школы перешла на дистанционное обучение», - сказала Дгебуадзе.



За последние 24 часа в Грузии выявлено 133 новых случая коронавируса, 276 человек выздоровели и 12 пациентов скончались.



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