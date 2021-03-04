

Инцидент в батумской тюрьме – один заключенный доставлен в больницу

04.03.2021 20:59





Между сокамерниками пенитенциарного учреждения №3 в Батуми произошел конфликт, в результате чего один из заключенных получил серьезные травмы, сообщает сегодня Специальная пенитенциарная служба Грузии.



Инцидент произошел утром 4 марта. Один из осужденных В.Л в 10:11 позвал сотрудников пенитенциарного учреждения с просьбой помочь его сокамернику Н.К. При осмотре заключенного на его теле были обнаружены травмы в области шеи и головы. После оказания первой помощи на месте заключенный был перевезен в гражданскую клинику. Врачи провели операцию, однако его состояние остается тяжелым.



«Телесные повреждения Н.К. предположительно было нанесены его третьим соседом по камере В.А.», — говорится в заявлении ведомства.



При этом отмечается, что за камерой ведется 24-часовое видео-наблюдение и не было замечено никакого конфликта между заключенными. Правоохранители устанавливают причины инцидента.



Расследованием случившегося занимается Генеральная инспекция министерства юстиции Грузии.



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