

Имнадзе: Один случай похож на реинфицирование

04.03.2021 22:26





Заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе не исключает повторного заражения (реинфицирования) коронавирусом в Грузии.



По его словам, в стране расследуется несколько предполагаемых случаев повторного заражения COVID-19, и подозрения в одном случае могут быть оправданы.



Информация станет известна после завершения исследования.



«Ведутся тематические исследования, теперь необходимо завершить биоинформатический анализ генетической последовательности. Возможно, скажем, один случай похож на действительно повторное заражение. Анализы практически завершены, и мы ожидаем, что на днях мы получим ответ», - заявил Паата Имнадзе Первому каналу Грузии.



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