

В Грузии выявлено 390 новых случаев инфицирования коронавирусом

05.03.2021 12:14





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 22 022 теста, отсюда 13 350 на антигены и 8 672 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 390 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 272 262.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 4 марта, дневной показатель положительности составляет 1.77%, за последние 14 дней - 1.62%, а за 7 дней - 1.31%.



За последние сутки выздоровели 172 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 266 253.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 10 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 563 человека.



Из выявленных за сутки 360 новых случаев коронавируса 192 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 18, в Имеретии – 71, в Квемо Картли – 15, в Шида Картли – 33, в Гурии – 25, в Самегрело и Земо Сванетии – 12, в Кахетии – 16, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 0, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 2.



На данном этапе в Грузии 2 420 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 379 человек, в том числе в Тбилиси – 673, в Аджарии - 160, в Имерети – 230. Тяжелых пациентов – 264, в том числе в Тбилиси – 104, в Аджарии – 28, в Имеретии – 71. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 81 лицо, в том числе в Тбилиси – 54, в Аджарии – 2, в Имеретии – 10.



В клинических гостиницах находится 154 человека, в том числе в Тбилиси – 103, в Аджарии – 35, в Имеретии – 9. На дому лечатся 887 человек.



В карантинном пространстве 300 человек, в том числе в Тбилиси – 162, в Аджарии – 19.



На данном этапе на самоизоляции находятся 5 781 человек, из них в Тбилиси – 2 546, в Аджарии – 449, в Имеретии – 691.



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