

В Грузии с 8 марта начнется обследование пациентов, принесших коронавирус

05.03.2021 12:43





По заявлению руководителя Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, в Грузии обследование пациентов, принесших коронавирус, начнется с 8 марта.



Как сообщил Церцвадзе «IPN», исследователи инфекционной больницы с сегодняшнего дня, руководствуясь принципом случайного выбора, будут звонить тем пациентам, которые лечились от коронавируса как на дому, так и в ковид-клиниках, и их данные находятся в общей базе.



«Одной из задач исследования является установление того, у скольких процентов проявился постковидный синдром, а у скольких его нет. Сколько будет мужчин, сколько женщин, каково возрастное распределение. У кого он обнаружится чаще, у тех, кто был в госпитале, и там перенес болезнь, или у тех, что лечились на дому. Пациентов же мы будем принимать с 8 марта», - заявил Тенгиз Церцвадзе.



Что касается количества пациентов, которые будут обследованы, по словам Церцвадзе, для достоверности данных будет достаточно и 400 граждан, перенесших коронавирус, однако для большей надежности они планирует обследовать до 500 пациентов.



Для справки, по данным на 5 марта, согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в Грузии выявлено 390 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 272 262.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 10 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 563 человека.



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