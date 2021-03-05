|
|
|
В Грузии с 8 марта начнется обследование пациентов, принесших коронавирус
05.03.2021 12:43
По заявлению руководителя Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, в Грузии обследование пациентов, принесших коронавирус, начнется с 8 марта.
Как сообщил Церцвадзе «IPN», исследователи инфекционной больницы с сегодняшнего дня, руководствуясь принципом случайного выбора, будут звонить тем пациентам, которые лечились от коронавируса как на дому, так и в ковид-клиниках, и их данные находятся в общей базе.
«Одной из задач исследования является установление того, у скольких процентов проявился постковидный синдром, а у скольких его нет. Сколько будет мужчин, сколько женщин, каково возрастное распределение. У кого он обнаружится чаще, у тех, кто был в госпитале, и там перенес болезнь, или у тех, что лечились на дому. Пациентов же мы будем принимать с 8 марта», - заявил Тенгиз Церцвадзе.
Что касается количества пациентов, которые будут обследованы, по словам Церцвадзе, для достоверности данных будет достаточно и 400 граждан, перенесших коронавирус, однако для большей надежности они планирует обследовать до 500 пациентов.
Для справки, по данным на 5 марта, согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в Грузии выявлено 390 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 272 262.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 10 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 563 человека.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна