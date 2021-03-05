

Фильм Александра Коберидзе получил премию «Фипресс»

05.03.2021 16:16





За несколько минут до онлайн-церемонии награждения Берлинского международного кинофестиваля Международная Международной ассоциации кинокритиков назвала фаворитов. Фильм Александра Коберидзе «Что мы видим, когда смотрим на небо» получил премию «Фипресс» в основном конкурсе.



Фильм Александра Коберидзе вошел в число 15 фильмов, которые будут бороться в основной номинации кинофестиваля. Главные роли в картине исполнили Георгий Бочоришвили, Ана Карселадзе, Олико Барбакадзе, Георгий Амброладзе и Вахтанг Фанчулидзе.



Мировая премьера фильма состоится на Берлинале. Грузинское кино вернулось в основную конкурсную программу спустя почти 30 лет. После того как фильм Темура Баблуани «Солнце неспящих» был удостоен Серебряного медведя на Берлинском международном кинофестивале в 1993 году, ни один грузинский художественный фильм не был выбран в основном конкурсе фестиваля.



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