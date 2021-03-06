

В Грузии выявлено 355 новых случаев инфицирования коронавирусом

06.03.2021 11:42





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 19 737 тестов, отсюда 12 307 на антигены и 7 430 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 355 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 272 617.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 4 марта, дневной показатель положительности составляет 1.8 %, за последние 14 дней - 1.6%, а за 7 дней - 1.44%.



За последние сутки выздоровел 91 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 266 344.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 4 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 567 человек.



Из выявленных за сутки 355 новых случаев коронавируса 176 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 17, в Имеретии – 48, в Квемо Картли – 8, в Шида Картли – 30, в Гурии – 14, в Самегрело и Земо Сванетии – 23, в Кахетии – 19, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 4, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 10.



На данном этапе в Грузии 2 680 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 387 человек, в том числе в Тбилиси – 688, в Аджарии - 158, в Имерети – 233. Тяжелых пациентов – 267, в том числе в Тбилиси – 107, в Аджарии – 29, в Имеретии – 71. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 79 лиц, в том числе в Тбилиси – 54, в Аджарии – 2, в Имеретии – 9.



В клинических гостиницах находится 142 человека, в том числе в Тбилиси – 102, в Аджарии – 24, в Имеретии – 9. На дому лечатся 1 151 человек.



В карантинном пространстве 312 человек, в том числе в Тбилиси – 153, в Аджарии – 19.



На данном этапе на самоизоляции находятся 6 174 человек, из них в Тбилиси – 2 789, в Аджарии – 560, в Имеретии – 691.



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