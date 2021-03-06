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В Грузии от коронавируса умерли еще 4 человека
06.03.2021 11:42
В Грузии от коронавируса скончались еще 4 человека.
«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 4 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 567 человек», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.
В Грузии выявлено 355 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в стране проведено 19 737 тестов.
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