

В Грузии от коронавируса умерли еще 4 человека

06.03.2021 11:42





В Грузии от коронавируса скончались еще 4 человека.



«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 4 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 567 человек», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.



В Грузии выявлено 355 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в стране проведено 19 737 тестов.



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