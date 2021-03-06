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НПО: Превышение скорости является одной из ведущих причин ДТП в Грузии
06.03.2021 15:33
«Превышение скорости является одной из основных причин дорожных происшествий в Грузии, и в этих условиях недопустимо увеличивать лимит скорости на междугородних дорогах», - так откликаются неправительственные организации «Альянс Грузии за безопасные дороги», «Партнерство за дорожную безопасность» и «Ассоциация транспорта и дорог» на инициативу депутата от «Европейских социалистов» Фридона Инджия.
Согласно заявлению НПО, лимиты скорости, установленные на городских дорогах, должны быть пересмотрены.
«В течение 2020 года в Грузии произошло 4 999 дорожных происшествий, к сожалению, погибли 450 человек и 6640 пострадали. Из-за ограничений движения транспорта, введенных в связи с предотвращением распространения пандемии число дорожных происшествий в 2020 году сократилось на 14% по сравнению с предыдущим годом, летальные исходы - на 6,5% и телесные повреждения - на 16%, Однако, несмотря на сокращение числа жертв в дорожно-транспортных происшествиях, смертность из-за превышения скорости увеличилось на 29% по сравнению с предыдущим годом.
Следует отметить, что превышение скорости является одной из ведущих причин дорожных происшествий в Грузии, и в этих условиях недопустимо увеличивать лимит скорости на междугородних дорогах. Более того, лимиты скорости, установленные на городских дорогах, должны быть пересмотрены и приближены к европейским стандартам», - отмечается в распространенной информации.
Для справки, депутат от «Европейских социалистов» Фридон Инджия выступил с инициативой при действии «комендантского часа» увеличить ограничение скорости на скоростных автомагистралях до 130 км / ч.
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