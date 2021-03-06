

В Грузии на полном дистанционном обучении находятся 17 школ и 145 классов

06.03.2021 15:37





По данным Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, по просьбе родителей, а также по причине подтверждения коронавируса, в масштабе страны на полном дистанционном обучении находятся 17 школ и 145 отдельных классов.



Как отмечается в информации Министерства образования, в масштабе Грузии 69 учителей, находящихся в группе риска, обратились к администрации школ и остались в формате дистанционного обучения.



По их же данным, на этой неделе в результате интенсивного мониторинга и обязательного тестирования в масштабе страны Covid-19 был подтвержден у 0,1% учителей и персонала администрации школ и у 0,01% от общего количества учеников.



Как поясняют в ведомстве, в случае обнаружения вируса на школы по-прежнему будут распространяться точечные ограничения, и они будут действовать в соответствии с протоколом Минздрава.



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