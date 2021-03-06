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В Тбилиси прошла акция с требованием упразднить комендантский час
06.03.2021 18:02
Перед зданием Тбилисского Сакребуло (городского собрания) проходит акция протеста с требованием отмены действующего в стране ограничения на передвижение с 21:00 до 05:00.
Собравшиеся развернули транспарант с надписью «Право на свободное передвижение не может быть ограничено».
Как заявляют активисты, т.е. комендантский час не имеет обоснований.
Горожане спланировали акцию в социальной сети.
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