

В России зафиксирован рост спроса на авиабилеты в Грузию в 37 раз

06.03.2021 19:46





Российские туристы повально хлынули на отдых в Грузию после объявления об открытии границ, пишет сегодня «Лента.ру» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales.



По данным Aviasales, за последние 10 дней спрос на авиабилеты в Грузию вырос в 37 раз. Одновременно аналитики указывают, что бронирование авиабилетов в Грузию восстановилось на 87% от уровня до начала пандемии коронавируса.



Средняя продолжительность планируемых поездок граждан РФ в Грузию составляет 8,6 дня.



Согласно исследованию, чтобы добраться из России до Тбилиси в одну сторону эконом-классом пользователи Aviasales в среднем платят 17 тысяч рублей. Поскольку прямых перелетов из РФ в Грузию нет, им приходится выбирать рейсы с пересадками, например, в Стамбуле.



Из-за улучшения эпидемиологической ситуации власти Грузии с 1 февраля полностью отменили запрет на регулярное авиасообщение, действовавший с марта 2020 года. Одновременно правила въезда на территорию Грузии как для граждан ряда стран были упрощены.



В настоящее время при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, въезжать в Грузию, в том числе транзитом, могут граждане или резиденты Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна, Турции, Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины, Казахстана, России, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.



Послабления действуют только для тех, кто прибывает в страну авиарейсами. Сухопутные и морские границы по-прежнему остаются закрытыми для всех туристов.



На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и предъявят соответствующий документ на границе.



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