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Сборная Грузии по регби одержала победу над Португалией
07.03.2021 11:46
В первом матче отборочного цикла Чемпионата Европы по регби сборная Грузии в Лиссабоне обыграла команду Португалии - 29:16.
Примечательно, что игроки грузинской сборной занесли 5 попыток и получили бонусные очки.
Матч второго тура сборная Грузии проведет 14 марта в Мадриде с командой Испании.
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