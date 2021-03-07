

Сборная Грузии по регби одержала победу над Португалией

07.03.2021 11:46





В первом матче отборочного цикла Чемпионата Европы по регби сборная Грузии в Лиссабоне обыграла команду Португалии - 29:16.



Примечательно, что игроки грузинской сборной занесли 5 попыток и получили бонусные очки.



Матч второго тура сборная Грузии проведет 14 марта в Мадриде с командой Испании.



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