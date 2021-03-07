

В Грузии выявлено 234 новых случаев коронавируса

07.03.2021 13:05





За минувшие сутки в Грузии выявлено 234 новых случая коронавируса, выздоровели 349 инфицированных, скончались 9 пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



За 24 часа в стране проведено 15 919 тестов на коронавирус, в том числе 6 210 экспресс-теста на антигены и 9 709 ПЦР-теста.



Показатели позитивной выявляемости коронавируса составляют: за день — 1,47%, за последние 14 дней — 1,55%, за семь дней — 1,56%.



Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 272 851 случая заражения коронавирусом, из которых выздоровели 266 693 человек, умерли — 3 576.



На карантине находятся 307 человек, в стационарах — 1 410, в клинических гостиницах — 133.



По состоянию на 6 марта в Грузии было выявлено 355 новых случаев коронавируса, выздоровел 91 пациент.





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