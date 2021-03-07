

В Грузии от коронавируса умерли еще 9 человек

07.03.2021 13:09





В Грузии от коронавируса скончались еще 9 человек. Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, с начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 576 человек.



Для справки, согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 15 919 тестов, отсюда 6 210 на антигены и 9 709 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 234 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 272 851.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 6 марта, дневной показатель положительности составляет 1.47 %, за последние 14 дней - 1.55%, а за 7 дней - 1.56%.



За последние сутки выздоровели 349 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 266 693.



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