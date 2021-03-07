

У резиденции Бидзины Иванишвили произошла потасовка между гражданскими активистами и полицией

07.03.2021 17:03





У резиденции Бидзины Иванишвили, где активисты движения «За Грузию» проводят акцию, противостояние. Потасовка между гражданскими активистами и полицией началась после того, как участники акции попытались сделать на стене надпись «Убийцы», что им полиция не позволила.



Активисты называют правоохранителей «рабами».



Участники акции требуют начать уголовное преследование в отношении лиц, фигурирующих в опубликованных телекомпанией «Первели» записях и их отставки.



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