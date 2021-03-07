

Принцип домино: жертвы Беры Иванишвили открыто заговорили о репрессиях



"СОВА" 07.03.2021 20:11



После выхода в эфир TV Pirveli скандального сюжета о Бере Иванишвили, в Грузии стартовал флэш-моб под названием #обругайБеру. Вместе с тем о неприятных и пугающих «разборках» с наследником миллиардера стало сообщать все большее количество людей. Сам Иванишвили-младший пока не выступил с заявлением, а последняя его активность в социальной сети Facebook была отмечена примерно 20 часов назад, когда на странице Беры обновилась фотография. Предлагаем вторую часть сегодняшних историй.



История Кристины Мартиашвили



«Я знаю, что моя мама снова разозлится, когда я напишу это, но, когда я вижу так много людей, оказавшихся в похожей ситуации, а также комментарии о фальсификации истории, мне становится горько и смешно! У меня всегда присутствует ощущение, что они меня прослушивают, это подтвердилось три месяца назад, когда я разговаривала с Это [прим. женское имя], как происходило в 90-х посреди разговора к нам подключился некий Гурам, мне кажется, что и моя социальная сеть просматривается.



В прошлом году, когда моя бабушка была еще жива, она позвонила мне и была очень взволнована. Попросила забежать на пару минут. Моя бабушка последние 6 лет болела раком, полжизни проработала сначала в Минобороны, а потом на Читадзе, она была очень бесстрашным человеком. Кто-то позвонил ей и с казал, поставь внучку на место пока она здоровая. Я никогда до тех пор не видела Назико настолько взволнованной, настолько напуганной, с таким цветом лица. Тогда мне было очень смешно, но теперь я понимаю, в чем дело. Тогда мы поспорили, я говорила, что нельзя мне запрещать высказывать свое мнение. (Я была гораздо активнее) Многие люди вокруг меня боятся выражать свое мнение и избегают этого :)))



Я написала историю, связанную с песней Беры, но я не рассказала о том, что тогда увидела в студии. Был, наверное, 2011 год, я пришла в студию для записи композиции SMS, через некоторое время началась истерия, влетел Бера со своими друзьями, было 5-6 парней во главе с Амико [близкий друг Беры Иванишвили, упомянутый на аудио записях в сюжете TV Pirveli]. Они принесли с собой MacBook-и и начали делать аккаунты, «кто-то пишет мне плохие комментарии, мы узнаем кто он такой», говорил Бера. Амико сказал, что сделает два профиля, с одного будет поносить Беру, с другого парня, так он собирался выяснить кто он такой.



Я точно помню слова Беры: «ты же знаешь, брат, откуда это идет, вот и выясним» :))). Тогда я ничего не смогла понять. Прошло несколько месяцев, и Бера начала писать статусы на грузинском, одним из таких статусов был — «Родина, язык, религия!». Под ним я оставила комментарий, что хорошо, что он написал по-грузински, но правильно – «Язык, родина, религия!». Через 2 секунды ко мне в инбокс ворвался Амико, который начал меня поносить :))) Мол, как я оказывается люблю Илью и подобные унижающие тексты [прим. фраза принадлежит известному грузинскому поэту, публицисту и общественному деятелю Илье Чавчавадзе] :)) Ни на 1% не сомневаюсь, что запись настоящая :))))», — написала девушка в Facebook.





История Торнике Карчхадзе



«Я написал о Бере и Бидзине какую-то шутку. Это не была хорошая шутка и я ею не горжусь. На меня налетел Дмитрий Самхарадзе [прим. депутат «Грузинской мечты»], видно хотел себя проявить. Тогда, в тот период он стал парламентарием.



Мое фото начали активно постить, якобы меня разыскивали, чтобы убить, были такие разговоры, которые они распространяли.



Потом кто-то каким-то образом выяснил, видимо увидели в моем Facebook, что я живу в Гааге, начали выяснять кто у них есть в Голландии, чтобы меня убить», — написал Карчхадзе.





История Сандро Сулаквелидзе



«Тем из вас, кто не верит в записи разговора Беры и Гарибы [прим. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии] скажу, что в 2013-м он натравил на меня рэпера Джеронимо и четырех «ментов» не за мат, а за неугодный ему комментарий под одной из передач GDS.



Похоже, что некий Анзор, несомненно, был причастен к карательной операции.



Вначале мне угрожали по телефону, затем ко мне пришли, закончилось все тем, что с меня потребовали удалить статус. Видимо и здесь им что-то не понравилось, видимо получилось не так, как они хотели, на следующий день мне позвонили и сказали «разве ты не должен был извиниться?». Я не извинился и у них не вышло со мной «разобраться». Но это был еще 2013-й, год коабитации. С тех пор маленький Бера «Джофри» [прим. отсылка к известному сериалу «Игра престолов»] подрос и сейчас уже при помощи Анзора «Клигана» [прим. отсылка к известному сериалу «Игра престолов»] преследует авторов неугодных ему статусов.



То, что я услышал вчера, было образцом точно таких же действий этого больного ребенка, который пытался чего-то достичь тогда в моем случае, поэтому тех из вас, кто не верит или не хочет верить, я хочу разочаровать. То, что вы слышали вероятно, не полная картина того, что он иногда поручает и того, как это доводят до конца», — сообщил музыкант.



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