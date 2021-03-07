

Танцу «Картули» присвоен статус нематериального культурного наследия

07.03.2021 20:12





Национальное агентство по сохранению культурного наследия Грузии внесло грузинский танец «Картули» в список объектов/памятников нематериального культурного наследия.



«Танец «Картули» является художественным образцом общегрузинской культуры и искусства, которое воспринимается и признается грузинами как один из важных символов национальной идентичности», - говорится в заявлении агентства.



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