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В Грузии выявлено 147 новых случаев коронавируса
08.03.2021 11:41
В Грузии выявлено 147 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 193 человека. Пятнадцать пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 7823 теста, в том числе с экспресс-тестом на антигены — 3613, с ПЦР-тестом — 4210.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,88%, за последние 14 дней — 1,54%, за последние 7 дней — 1,67%.
Всего в Грузии выявлено 272 998 случаев заражения коронавирусом, из которых 266 886 человек выздоровели и 3591 умер.
257 человек находятся в режиме карантина, 1421 человек — под наблюдением в больнице, 125 человек — в ковид-гостинице.
7 марта в Грузии было выявлено 234 новых случая коронавируса, 349 пациентов выздоровели.
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