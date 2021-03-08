

В Грузии выявлено 147 новых случаев коронавируса

08.03.2021 11:41





В Грузии выявлено 147 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 193 человека. Пятнадцать пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 7823 теста, в том числе с экспресс-тестом на антигены — 3613, с ПЦР-тестом — 4210.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,88%, за последние 14 дней — 1,54%, за последние 7 дней — 1,67%.



Всего в Грузии выявлено 272 998 случаев заражения коронавирусом, из которых 266 886 человек выздоровели и 3591 умер.



257 человек находятся в режиме карантина, 1421 человек — под наблюдением в больнице, 125 человек — в ковид-гостинице.



7 марта в Грузии было выявлено 234 новых случая коронавируса, 349 пациентов выздоровели.





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