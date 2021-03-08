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«Ради наших детей, ради девочек» – марш тысячи родителей пройдет сегодня в 10 городах Грузии
08.03.2021 13:07
Марш тысячи родителей в защиту прав девочек и против насилия насилия по признаку пола пройдет сегодня в десяти городах Грузии.
Представители гражданского сектора, актеры театра и кино, телеведущие, писатели и рядовые граждане присоединятся к акции, чтобы потребовать от государства «изменить систему» и адекватно реагировать на факты сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.
Митинг был спланирован как часть 100-дневной кампании под названием #ninisgamo — «из-за Нини».
Неправительственная организация «Женское движение» посвятила кампанию 14-летней Нини — покончившей с собой школьнице из Аджарии. Девятиклассница, рассказавшая семье о том, что против нее было совершено сексуальное преступление, стала жертвой домашнего насилия. Девочка почти полгода оставалась в тяжелейшем эмоциональном состоянии, надеясь, что начатое полицейское расследование докажет ее правоту.
У «Марша тысячи родителей» пять основных требований:
- внести изменения в статью УК Грузии об изнасиловании, с тем, чтобы закон учитывал такой аспект, как согласие жертвы;
- создать в прокуратуре специализированный отдел для эффективного расследования случаев сексуального насилия;
- сделать половое воспитание частью системы образования, чтобы дети могли идентифицировать и впоследствии защитить себя от сексуального насилия;
- увеличить количество психологов и социальных работников;
- привлечь к ответственности прокурора, который более двух месяцев расследовал дело девочки-подростка из Аджарии, заявившей об изнасиловании;
Сегодняшний марш пройдет под слоганом «Ради твоего ребенка, ради наших детей, ради девочек». Во всех десяти городах акция начнется в 17:00. В Тбилиси участники соберутся на площади Республики и направятся к зданию правительственной канцелярии.
Подробнее об акции — на странице мероприятия в Facebook.
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