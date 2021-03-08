

АМЮГ: За 9 месяцев 2020 года в Грузии убили 19 женщин

08.03.2021 15:11





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) публикует оценку правового положения женщин. Как говорится в распространенной организацией информации, по данным за 9 месяцев 2020 года, в Грузии убили 19 женщин, в отношении 20 женщин со стороны члена семьи, бывшего супруга или партнера была попытка убийства. По оценке АМЮГ, такие трагедии остро указывают на несуществование со стороны государства политики, основывающейся на сильных, эффективных и координированных механизмах.



По информации организации, сексуальное насилие, по-прежнему остается в Грузии одной из самых скрытых и безнаказанных форм гендерного насилия. По оценке АМЮГ, случаи сексуального насилия по данным за январь 2021 года сравнительно с предыдущим годом возросли на 5 процентных единиц.



«8 марта – Международный день женщин. На протяжении лет – это день борьбы за равные права. В патриархальном обществе женщины и девушки находятся в неравном положении, часты случаи насилия по гендерному признаку, женский труд остается неоцененным, а роль женщин умаляется.



Грузия в последние годы для исполнения обязательств, взятых после ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, в целях обеспечения равноправия женщин и защиты их от насилия провела ряд различных мероприятий. Несмотря на предпринятые шаги, вопрос гендерного равенства по-прежнему остается проблемой и требует со стороны государства работы с различными аспектами.



Для превенции насилия в отношении женщин и определения соответствующей ответственности по фактам насилия важно: создать системный механизм превенции, который будет планировать проведение превентивных мероприятий; в целях экономического усиления должны быть внедрены и осуществляться соответствующие программы по профессиональной переподготовке; МВД и прокуратура должны обеспечить надлежащий учет всех случаев сексуального насилия, вести следствие по гендерно чувствительной методологии и во всех случаях использовать соответствующую квалификацию тяжести преступления; парламент Грузии должен внести изменения в дефиницию половых преступлений, в результате чего национальное законодательство придет в полное соответствие с международными стандартами по правам человека. Также, необходима криминализация принудительных абортов и принуждения к аборту», - говорится в информации АМЮГ.



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