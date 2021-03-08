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Несколько человек пострадали во время противостояния в Мартвильской и Чкондидской епархии
08.03.2021 18:34
Во время противостояния в Мартвильской и Чкондидской епархии пострадали несколько человек, в том числе представители СМИ.
Как сообщает с места инцидента журналист Первого канала Грузии, потасовка произошла между представителями епархии и части прихожан. Поводом для конфронтации стало решение новоназначенного митрополита Стефане о лишении сана первосвященников двух священнослужителей — Константинэ Габисония и Петре Гудушаури.
Во время потасовки сломалось деревянное ограждение балкона на втором этаже епархии, в результате чего несколько человек упали с высоты. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Часть прихожан требует, чтобы новоназначенный митрополит Стефане немедленно покинул епархию.
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