

В Грузии проходит «Марш 1000 родителей»

08.03.2021 19:00





Сегодня в городах Грузии проходит «Марш 1000 родителей» в защиту прав девочек и против насилия.



В Тбилиси митингующие собрались на Площади Республики направились к зданию правительственной канцелярии.



Параллельно митинг проходит также в Гори, Зугдиди, Батуми, Телави, Марнеули, Кобулети, Кутаиси, Рустави, Ахалцихе и Харагаули.



Участники «Марша 1000 родителей» выдвигают пять основных требований:



- Внести изменения в статью УК Грузии об изнасиловании, с тем, чтобы закон учитывал такой аспект, как согласие жертвы.



- Создать в прокуратуре специализированный отдел для эффективного расследования случаев сексуального насилия.



- Сделать половое воспитание частью системы образования, чтобы дети могли идентифицировать и впоследствии защитить себя от сексуального насилия.



- Увеличить количество психологов и социальных работников.



- Привлечь к ответственности прокурора, который более двух месяцев расследовал дело девочки-подростка из Аджарии, заявившей об изнасиловании.





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