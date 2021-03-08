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В Грузии проходит «Марш 1000 родителей»
08.03.2021 19:00
Сегодня в городах Грузии проходит «Марш 1000 родителей» в защиту прав девочек и против насилия.
В Тбилиси митингующие собрались на Площади Республики направились к зданию правительственной канцелярии.
Параллельно митинг проходит также в Гори, Зугдиди, Батуми, Телави, Марнеули, Кобулети, Кутаиси, Рустави, Ахалцихе и Харагаули.
Участники «Марша 1000 родителей» выдвигают пять основных требований:
- Внести изменения в статью УК Грузии об изнасиловании, с тем, чтобы закон учитывал такой аспект, как согласие жертвы.
- Создать в прокуратуре специализированный отдел для эффективного расследования случаев сексуального насилия.
- Сделать половое воспитание частью системы образования, чтобы дети могли идентифицировать и впоследствии защитить себя от сексуального насилия.
- Увеличить количество психологов и социальных работников.
- Привлечь к ответственности прокурора, который более двух месяцев расследовал дело девочки-подростка из Аджарии, заявившей об изнасиловании.
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