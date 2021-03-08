

Драка в Мартвили: со второго этажа здания епархии упали около десяти человек

08.03.2021 19:56





В Мартвили, в Чкондидской епархии, сегодня произошел инцидент, в котором пострадали несколько человек, в том числе представители СМИ.



Как сообщает Общественное телевидение Грузии, противостояние возникло между священнослужителями епархии и прихожанами.



Поводом для разногласий стало решение только что назначенного в епархию митрополита Чкондидского Стефана запретить проводить богослужения двум местным священнослужителям — Константину Габисония и Петре Гудушаури.



Такое решение митрополит принял после того, как эти священники, несмотря на письменные и личные предупреждения, отказались служить с новым митрополитом епархии.



Часть прихода требует, чтобы новоназначенный митрополит Стефан немедленно покинул епархию. Несколько десятков человек пытались войти в ту комнату резиденции, где митрополит проводил встречу с духовенством.



Во время этого столкновения возникла давка и обрушилось деревянное ограждение балкона на втором этаже епархии. В результате несколько человек упали с балкона. Пострадавшие доставлены в больницу, среди них есть журналисты телекомпаний «Формула», «POSTV», «Пирвели» и «Рустави-2».



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