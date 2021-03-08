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Митрополит ГПЦ: радоваться угнетая другого — бесчеловечно
08.03.2021 21:50
Митрополит Потийский и Хобский Григол во время воскресной проповеди заявил, что «бесчеловечно» радоваться угнетая других.
«У всех есть дети, родители, все хотят добра своей семье, но люди очень по-разному представляют добро. Кто-то счастлив тем, что радует другого, а кто-то тем, что растаптывает и угнетает других. Это бесчеловечно.
Если мы христиане, то должны быть таковыми в повседневной жизни. Не только словом, не только участием в ритуальной жизни, но и действиями, решениями, отношением.
Пускай господь дарует нам мудрость и сметливость. Пускай господь благословит нашу страну и не только страну, но и государство», — заявил митрополит.
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