

В Грузии выявлено 139 новых случаев коронавируса, 129 пациентов выздоровели

09.03.2021 12:02





В Грузии выявлено 139 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 129 человек. 10 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране был проведен 6 351 тест, в том числе 3 464 — экспресс-теста на антигены и 2 887 — ПЦР-тестов.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,19%, за последние 14 дней — 1,49%, за последние 7 дней — 1,63%.



Всего в Грузии выявлено 273 137 случаев заражения коронавирусом, из которых 267 015 человек выздоровели и 3601 умер.



В режиме карантина находятся 252 человека, в стационаре под наблюдением — 1383 человека, в ковид-гостинице — 114 человек.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





