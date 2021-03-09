

В Грузии зафиксирован один случай реинфицирования коронавирусом

09.03.2021 13:38





По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, в Грузии зафиксирован один случай реинфицирования коронавирусом.



Как пояснил Гамкрелидзе на брифинге по завершении заседания межведомственного координационного совета, пациент реинфицировался вирусом приблизительно по прошествии трех месяцев.



По словам Гамкрелидзе, повторная болезнь, как и в первый раз, проходит легко.



«Есть один случай реинфицирования, с трехмесячным промежутком. Это не разный штамм, а мутация одного и того же штамма. Реинфицирование произошло спустя 2,5 – 3 месяца. В обоих случаях протекает легко. Что касается возраста, не хочу ошибиться, однако это не пожилой человек», - заявил Гамкрелидзе.



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