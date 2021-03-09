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Габуния: Программа вакцинации начнется к концу марта
09.03.2021 13:47
По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, переговоры с поставщиками вакцин продолжаются.
По словам Габуния, программа вакцинации в Грузии должна начаться до конца марта.
«Переговоры с поставщиками вакцин продолжаются. Как было объявлено, в течение недели после 22 марта мы ожидаем поставку вакцины Pfizer от платформы «Ковакс». Ожидается, что страна также получит вакцину Astrazeneca в течение недели после 22 марта. Мы планируем начать вакцинацию к концу марта. Эта информация, которую нам подтвердила «Ковакс», — заявила Тамар Габуния.
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