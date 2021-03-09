

В Грузии пока не отменяют комендантский час

09.03.2021 14:58





Запрет на передвижение с 21:00 до 05:00 на данном этапе остается в силе, такое решение на сегодняшнем заседании принял Межведомственный координационный совет.



Представители правительства и эпидемиологи решили продолжить наблюдение за эпидемиологической ситуацией и принять дальнейшие решения на основании детального анализа.



«Нормализация эпидемиологической ситуации и смягчение большинства введенных ограничений не должно быть основанием для расслебления. По-прежнему важнейшими профилактическими мерами остается правильное использование защитных масок и соблюдение социальной дистанции», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой администрации правительства Грузии.



«На сегодняшней встрече был разговор об отмене комендантского часа и, как вы знаете, отмена стольких ограничений сразу является нежелательной. После каждой отмены ограничений мы должны подождать и понаблюдать одну-две недели и после этого принять решения. На этом этапе мы не сочли нужным [отменить комендантский час]. Наверное, если мы сохраним эпидситуацию в этих рамках, то и этот вопрос будет поставлен», — сказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



Штраф за нарушение «комендантского часа» составляет 2 тысячи лари (600 долларов).



Межведомственный координационный совет призывает граждан максимально носить маски как в помещении, так и на улице, что является одним из важных условий для предотвращения распространения вируса.



На сегодняшнем заседании Совет обсудил логистические вопросы, связанные с ввозом вакцины в страну, а также текущие переговоры с международными партнерами и производителями. По поручению премьер-министра ведутся активные переговоры как напрямую с производителями вакцин, так и со странами-партнерами, чтобы в кратчайшие сроки доставить в страну первые дозы вакцины.



По решению Межведомственного координационного совета 8 марта стартовал очередной этап снятия ограничений: на горнолыжных курортах заработаликанатки, во всех ресторанах Грузии разрешена работа в помещениях (кроме субботы и воскресенья), торговые центры и вещевые рынки смогут работать в субботу и в воскресенье включительно.



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