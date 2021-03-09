

Габуния.: Делается все, чтобы завезти вакцины из Индии

09.03.2021 15:15





Грузия использует все каналы, чтобы своевременно завезти из Индии вакцины от коронавируса, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамара Габуния.



По ее словам, заместитель министра иностранных дел Грузии уже почти неделю находится в Индии, одной из самых крупных производителей вакцин, в том числе и вакцины AstraZeneca, которую производит институт "Серума". Вакцину Novavax также будет производить этот институт.



По словам Габуния, есть и индийские вакцины, которые еще не получили авторизацию ВОЗ, но их регистрация и использование уже начато странами. Миллионы доз приобрела Бразилия.



МИД Грузии изучает все возможности импорта вакцин из Индии.



"Определенно, Индия строго регулирует выход вакцин из страны. Именно поэтому нужен визит на высоком уровне. Используются все дипломатические каналы, чтобы мы своевременно смогли осуществить импорт вакцин из Индии", – заявила Габуния.



Габуния выразила надежду, что процесс вакцинации в Грузии начнется уже в конце марта.



Несмотря на то, что Минздрав Грузии ранее категорически опроверг возможность ввоза китайской вакцины от коронавируса, сегодня страна рассматривает и такую возможность. По словам Габуния, китайский "Синофарм" получит авторизацию ВОЗ, предположительно, до конца марта.



Грузия должна получить первую партию вакцины Pfizer (29 250 доз) к 22 марта. Первая партия вакцины AstraZeneca поступит в Грузию примерно в то же время.



Для получения 1 миллиона 400 тысяч доз вакцины с помощью платформы COVAX Грузия заранее заплатила 5 миллионов 300 тысяч долларов. На эту сумму страна должна получить 1 миллион 400 тысяч доз вакцины для вакцинации 20% населения (700 тысяч граждан). Грузия также выразила заинтересованность в закупке одного миллиона доз вакцины Novavaх.



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