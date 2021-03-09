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Когда отменят комендантский час - пояснения Гамкрелидзе
09.03.2021 17:59
Одним из вопросов на сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета было возможное снятие ограничений на передвижение с 21:00 до 5:00. Об этом сказал глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
По словам Гамкрелидзе, эпидемиологи не могут рекомендовать снятие всех ограничений сразу.
«Мы должны понаблюдать как минимум 1-2 недели, а затем принять следующее решение. Сегодня отмена комендантского часа не считается необходимой, но если мы сохраним нынешнюю ситуацию, этот вопрос встанет на повестке дня», - сказал Амиран Гамкрелидзе.
За последние сутки в Грузии подтверждено 139 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 273 137 случаев заражения.
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