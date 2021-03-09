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Акция протеста, организованная движением «За Грузию», прошла перед зданием канцелярии правительства
09.03.2021 19:25
Акция протеста, организованная движением «За Грузию», прошла перед зданием канцелярии правительства
Протестующие требовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
«Мы протестуем против распространенных записей, в которых весь государственный аппарат, включая премьер-министра, сосредоточен на наказании молодых людей, критикующих Беру Иванишвили. Это не власть, это карательный отряд, работающий по российским методам. У нас есть криминальная группировка, которая руководит нашим государством в виде власти. Этих людей следует отстранить от власти. Кто будет премьер-министром в этой системе, не имеет решающего значения, но символически важно, чтобы Гарибашвили покинул должность», — заявил член движением «За Грузию» Александр Куправа.
Участники акции оставили в канцелярии правительства письма с требованием отставки Ираклия Гарибашвили.
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