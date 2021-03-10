

Гамкрелидзе: План вакцинации в Грузии не изменился

10.03.2021 11:54

Новости-Грузия



План вакцинации Грузии остается прежним: в первую очередь будут вакцинированы 14 тысяч медработников, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



При этом пока не ясно, когда в Грузии начнется массовая вакцинация, так как пока нет конкретных планов поступления в страну крупной партии вакцины. Правительство Грузии сейчас надеется закупить партию американской вакцины «Нововакс», испытания которой вскоре будут завершены.



«Массовая иммунизация, которая должна быть проведена среди больших групп, по большей вероятности, начнет после того, как в стране появится несколько сотен тысяч доз вакцины. Вероятно, это произойдет после того, как поступит большая партия «Новавакса» — один миллион доз», — отметил Гамкрелидзе.



Самыми первыми в Грузии будут прививать тех врачей, которые находятся в непосредственном контакте с ковид-пациентами – это сотрдники ковид-клиник и «скорой помощи».



В конце марта Грузия должна получить 29 250 доз вакцины Pfizer, ими будут вакцинированы 14 тысяч медиков. Повторную вакцинацию они пройдут спустя три недели.



Что же касается вакцины AstraZeneca, то ее первая партия – 43 тысяч доз, Грузия должна получить в конце марта, а остальные 86 тысяч страна получит во второй половине апреля. 43 тысяч доз вакцин также пойдут на вакцинацию медработников.



«То есть завершится вакцинация медработников первой дозой. Повторную дозу AstraZeneca можно сделать через 4 — 12 недель, поэтому второй дозой также будут вакцинированы медработники. Она поступит во второй половин апреля», — заявил Гамкрелидзе.



После медработников вакцинация начнется в домах для престарелых. Затем следуют лица старше 75 лет.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





