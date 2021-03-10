

МВД обещает пресекать любые провокации в ходе съезда Союза регби Грузии

10.03.2021 12:48





МВД Грузии сделает все, чтобы выборы президента Союза регби прошли в спокойной обстановке.



В специальном заявлении перед открытием съезда Союза регби Министерство внутренних дел призвало все заинтересованные стороны провести выборы в мирной обстановке и не допустить провокаций.



"Министерство внутренних дел призывает участников выборов президента Союза регби и заинтересованные стороны обеспечить проведение съезда в мирной обстановке, поддерживать общественный порядок и воздерживаться от провокационных действий. Любое нарушение будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона", – говорится в заявлении ведомства.



Начало съезда намечено на 13:00. Выборы состоятся в 11 павильоне выставочного центра Expo Georgia. На мечте мобилизована полиция.



Съезд СРГ должен был состояться 24 февраля 2021 года, однако был перенесен из-за отсутствия кворума. Пост президента остается вакантным второй год.



30 декабря президентом Союза регби Грузии был избран Ираклий Абусеридзе. Однако Агентство публичного реестра отказало Абусаридзе в регистрации, сославшись на неверные сроки проведения выборов.



Согласно уставу Союза, следующее собрание должно проводиться не позднее чем через 30 дней после первого. Однако повторное собрание состоялось через 10 месяцев, что и стало одной из причин отказа Ираклию Абусеридзе в регистрации президентом СРГ.



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