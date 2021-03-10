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В Батуми социально незащищенные семьи самовольно заняли здание
10.03.2021 15:31
В городе Батуми несколько социально незащищенных семей вторглись в построенный мэрией города так называемый «дешевый дом», сообщает телекомпания «Рустави-2».
Около сорока социально незащищенных семей требуют от местных властей выделить им жилплощадь.
По их словам, они уже много лет живут в невыносимых условиях, а власти не обращают на них внимание.
Утром 10 марта они самовольно заселились в корпус, построенный мэрией города и заявили, что не намерены покидать здание до тех пор, пока власть не решит их проблемы.
На месте находятся полицейские и представители муниципальной инспекции.
Вторжение в это здание произошло и месяц назад. Тогда они покинули помещение только после того, как получили от Минздрава обещание изучить и решить их проблему.
В мэрии Батуми отмечают, что «дешевый дом» рассчитана на жителей, зарегистрированных в городе.
Четыре корпуса построены по программе мэрии Батуми, и в этих домах могут проживать семьи, доход которых позволяет оплачивать его в течение 15 лет.
Что касается социально незащищенных семей, требующих жилплощадь, по словам представителей мэрии, говорить о передаче недвижимости в таком формате невозможно. Граждане должны написать заявление, после чего мэрия изучит их положение и в случае положительно ответа они будут удовлетворены.
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