

Союз Регби Грузии выбрал президента, но его легитимность остается под вопросом

10.03.2021 16:38





Президентом союза регби Грузии избрали Иосеба Ткемаладзе. Об этом сообщили на брифинге, проведенном в Expo Georgia после выборов.



«Сегодня состоялся кворум, т.е. пришли 25 делегатов, представляющих 42 голоса. Для кворума, чтобы провести повторный съезд нужно 50% +1 голос. В результате этого был произведен подсчет, и всего потребовалось 38 голосов для сбора кворума, чтобы провести съезд. Разумеется, съезд состоялся, и мы выбрали президента. Был один кандидат и это Иосеб Ткемаладзе. Он избран большинством. Сегодня он считается президентом Союза регби», - заявил председатель правления Союза регби Грузии Гоча Мачавариани.



Напомним, что сегодня в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси, где проходили выборы президента Союза регби Грузии, ситуация напряглась несколько раз. В результате потасовки пострадали несколько человек.



При этом, следует отметить, что на выборах, проведенных 30 декабря прошлого года, победил Ираклий Абусеридзе, однако Публичный реестр не зарегистрировал его президентом.



Сторонники Ираклия Абусеридзе не признают легитимность сегодняшних выборов и заявляют, что президент уже избран и это Ираклий Абусеридзе.



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