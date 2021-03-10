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В Грузии разыскивают нового лотерейного миллионера
10.03.2021 18:42
В Грузии разыскивают человека, который выиграл джек пот в размере 1,015,291 лари, пополнив список грузинских миллионеров.
В компании «Национальная лотерея Грузии» ищут победителя и просят игроков перепроверить билеты «Лото 6/42».
Розыгрыш тиража №311 состоялся от 9 марта 2021 года.
Выигравшие цифры — 2, 14, 17, 20, 34, 38.
За три года проведения розыгрышей было разыграно четыре джекпота. Двое счастливчиков получили более миллиона лари.
Новый джекпот «Лото 6/42» составляет более полумиллиона лари, с каждым следующим розыгрышем сумма будет возрастать. Розыгрыш проводится каждый вторник и пятницу в 20:55 в эфире телеканала «TV Imedi».
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