

В Грузии разыскивают нового лотерейного миллионера

10.03.2021 18:42





В Грузии разыскивают человека, который выиграл джек пот в размере 1,015,291 лари, пополнив список грузинских миллионеров.



В компании «Национальная лотерея Грузии» ищут победителя и просят игроков перепроверить билеты «Лото 6/42».



Розыгрыш тиража №311 состоялся от 9 марта 2021 года.



Выигравшие цифры — 2, 14, 17, 20, 34, 38.



За три года проведения розыгрышей было разыграно четыре джекпота. Двое счастливчиков получили более миллиона лари.



Новый джекпот «Лото 6/42» составляет более полумиллиона лари, с каждым следующим розыгрышем сумма будет возрастать. Розыгрыш проводится каждый вторник и пятницу в 20:55 в эфире телеканала «TV Imedi».



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