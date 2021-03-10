

Из больницы в Зугдиди сбежал инфицированный COVID-19 пациент

10.03.2021 19:24





Инфицированный коронавирусом пациент сбежал из реферальной больницы в Зугдиди.



Сегодня в клинику для проведения обследования обратилась женщина средних лет. У неё отмечалась интоксикация, высокая температура и боль в горле.



У пациентки диагностировали коронавирус, однако она не подчинилась медперсоналу и сбежала из больницы.



Сбежавшая пациентка была задержана патрульной полицией возле Ботанического сада. Её доставили в ковид-гостиницу.



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