

В Грузии выявлено 395 новых случаев инфицирования коронавирусом

11.03.2021 11:26





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 24 594 теста, отсюда 15 065 на антигены и 9 529 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 395 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 274 045.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 9 марта, дневной показатель положительности составляет 1.61%, за последние 14 дней - 1.50%, а за 7 дней - 1.83%.



За последние сутки выздоровели 310 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 267 421.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 3 622 человека.



Из выявленных за сутки 395 новых случаев коронавируса 194 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 21, в Имеретии – 73, в Квемо Картли – 10, в Шида Картли – 28, в Гурии – 20, в Самегрело и Земо Сванетии – 17, в Кахетии – 27, в Мцхета-Мтианети – 4, в Самцхе-Джавахети – 0, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 1.



На данном этапе в Грузии 2 976 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 1 324 человек, в том числе в Тбилиси – 676, в Аджарии - 148, в Имерети – 245. Тяжелых пациентов – 275, в том числе в Тбилиси – 121, в Аджарии – 24, в Имеретии – 78. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 74 лица, в том числе в Тбилиси – 48, в Аджарии – 3, в Имеретии – 9.



В клинических гостиницах находится 133 человека, в том числе в Тбилиси – 101, в Аджарии – 25. На дому лечатся 1 519 человек.



В карантинном пространстве 252 человека, в том числе в Тбилиси – 147, в Аджарии – 17.



На данном этапе на самоизоляции находятся 5 493 человека, из них в Тбилиси – 2 554, в Аджарии – 509, в Имеретии – 643.



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